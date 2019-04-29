Salmo Trutta Abanticus mesaisi

HABER:Aysun Beykoz

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Gölü, alabalık sezonunun açılmasıyla amatör balıkçıların ilgi odağı oldu. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan Abant'a farklı illerden gelen amatör balıkçılar, oltayla Abant alası yakalamak için göl çevresine kamp kurdu. Amatör balıkçılar, suyunun soğuk olması nedeniyle tulumlarını giyerek girdikleri gölde oltayla balık yakalamaya çalıştı. Balıkçılar, saatler süren emeklerinin karşılığını tutukları balıklarla aldı.

Bu arada, günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler de göl çevresinde ata, faytona ve bisiklete binerek, yürüyüş ve piknik yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.