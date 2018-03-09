Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ak Parti Bolu İl Kongresine az bir süre kala Karaçayır Kapalı Spor Salonundaki hazırlıklarda bitme noktasına geldi. İl Başkanı Nurettin Doğanay ve ekibi salondaki hazırlıkları yerinde incelerken, her koltuğa birer adet Türk Bayrağı konuldu.

Pazar günü saat 12.00’de gerçekleşecek olan kongre öncesi salonun çeşitli yerlerine ise; “Türkiye’nin evladı, Kudüs’ün Sultanı, BM’nin Köroğlusu Bolumuza hoş geldiniz”, “Kirli yüreklerin mayası tutmaz. Hayme analar hak yolundan dönmez”. “Kudüs’ü savunmak insanlığı savunmaktır”, “Hep birlikte durmadan 2023’e” ve “İslam’ın son kalesi Türkiye” pankartları asıldı. Ayrıca salonun çatı kısmına yerleştirilen dev Türk bayrağı ise büyük dikkat çekti.