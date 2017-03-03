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03 Mart 2017 Cuma
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    • Salon tartışmasına son nokta

    Son günlerde FETÖ / PDY kapsamında tutuklu ve tutuksuz yargılanacak olan sanıkların nerede yargılanacakları konusuna Bolu Olay Gündem Gazetesi son noktayı koydu.

    03 Mart 2017 Cuma 11:29
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    Salon tartışmasına son nokta

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    6 Mart 2017 tarihinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Subay ve 10 Astsubay'ın Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez darbe girişimi davaları görülmeye başlanacak. Ne var ki Ağır Ceza Mahkemesi Salonunun yetersizliği nedeniyle çok sanıklı FETÖ davaları geniş bir salonda görülecek. FETÖ / PDY soruşturması kapsamında çok sayıda Subay ve Astsubay’ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları kesinleşti. Ancak bundan sonra görülecek çok sanıklı davalar için yer arayışı sonuç verdi. İlk olarak İl Özel İdaresi Meclis Salonunu daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis salonunu ziyaret eden başsavcılık heyeti bu iki salonunda duruşmalara uygun olmadığına kanaat getirdi. Son olarak Karaçayır Mahallesinde bulunan Bolu Belediyesi Yeni Nikah Salonunu inceleyen heyet çok sanıklı FETÖ davalarının burada görülmesine karar verdi.

     

    KARAÇAYIR KAPATILACAK

    Olay Gündem Gazetesi olarak edindiğimiz özel bilgiye göre yaklaşık 1 - 1 buçuk ay sonra Karaçayır Parkı'nın gündüzleri sivillere kapatılacağı öğrenildi. Bolu Belediyesine ait  Karaçayır Nikah Salonu, FETÖ duruşmalarına ev sahipliği yapacak. Edindiğimiz bilgilere göre hakim, savcı ve mülki amirlerin davaları Ankara'da görülecek. Diğer tüm davalar ise Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sonuçlandırılacak. Memur, avukat, öğretmen, akademisyen, esnaf gibi FETÖ'cülerin, Bolu Belediyesi Karaçayır Nikah Salonunda yargılanacağı ve bu konuda titiz çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Duruşma saatleri süresince başta Karaçayır Parkı olmak üzere tüm çevrede geniş güvenlik önlemleri alınacağı bölgeye hiçbir kimsenin yaklaştırılmayacağı bildirildi.

     

    GAZETECİLERE AKREDİTE

    6 Mart 2017 tarihinde FETÖ'cü Subay ve Astsubayların Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı davasına yüksek oranda katılım olacağından ağır ceza mahkeme salonunun yetersiz kalması gündemde. Duruşmalara her gazeteden ve haber ajansından 1 kişinin katılması yönünde karar veren başsavcılık duruşma salonuna 9 kurumdan gazeteci girmesine izin verecek.

     

    "SONUNA KADAR AÇIĞIZ"

    Başsavcılık tarafından verilen kararı sorduğumuz Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, konu hakkında bir açıklamada bulunarak sonuna kadar hukukun hizmetinde olduklarını belirtti. Yılmaz, “Salonumuz ve diğer tüm imkanlarımızla hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla gereken her şeyi yapmaya da hazırız" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Son, Günlerde, FETÖ, , PDY

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