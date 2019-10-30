Samanlık küle döndü

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz Merkez ilçeye bağlı Kozlu köyünde imamlık yapan İbrahim Yaman isimli vatandaşa ait samanlıkta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın kısa sürede samanlığı sardı. Dumanlar gökyüzünü sararken yangını gören köy sakinleri durumu hemen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın sonucu samanlık tamamen yanarak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 16:36