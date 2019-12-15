Sami Özdemir başkan seçildi 

Haber: Aysun BEYKOZ

CHP Mudurnu İlçe kongresi gerçekleştirildi. Tek liste haline gidilen kongreye İl Başkanı Kazım Karsu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, İl Genel Meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı kongrede Divan Başkanlığını CHP’nin emektarlarından Mehmet Karakaşoğlu yaptı. Sami Özdemir’in tek listeyle girdiği kongrede Mudurnu İlçe Başkanlığına seçildi. Mudurnu CHP İlçe Teşkilatı şu isimlerden oluştu;

İlçe Başkanı: Sami Özdemir, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri:Kamuran Esen, Mehmet Karacakaya, Mehmet Yılmaz, Selçuk Gürcan, Nebahat Büyüker, Mehmet Bostancı, Hamdi Astarcı, İbrahim Özden, Engin Gülay, Fatma Mercan, Ersin Özkan, Özcan Çam.

İL DELEGELERİ:Sami Özdemir, Mehmet Karakaşoğlu, Reşat Ünsal, Osman Uspulat, İsmail Hakkı Yazgan, Yüksel Suiçmez, Hulisi Diker, Rafet Özdemir, Muzaffer Demiral.