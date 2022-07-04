Sami Yılmaz Güven Tazeledi!

Haber: Ceylan Beykoz

Gerçekleştirilen kongreye Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Bolu Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Koçak, Hak-İş İl Temsilcisi Hacer Çınar, Sağlık-Sen, Ankara Şenol Şahin , Bartın Naci Durmuş, Düzce Cihan Özal , Kocaeli Erdal Yıldırım , Kocaeli Üniversitesi Şube Başkanı Mustafa Resül, Tekirdağ Hamza Öksüz , Zonguldak Mehmet Ali Kara Sağlık-Sen şu şube başkanları katılım sağladı.

YENİ SEÇİLEN ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM

Seçim sonrasında konuşma yapan Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Sami Yılmaz, “yönetim kurulu olarak hizmet eden yol arkadaşlarımıza teşekkür eder, yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Tek liste ile gerçekleşen kongremizin Hayırlara vesile olması temenni ederim” temennilerine yer verdi.