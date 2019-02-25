“Samimiyetimizle vatandaşların karşısına çıkıyoruz”

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart yerel seçimleri öncesi yapılan bağımsız anketlerde açık ara önde olan, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyor. Gece gündüz demeden aralıksız çalışan Özcan, partililerle birlikte İzzet Baysal Caddesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Girdiği her işyerinde sevgiyle karşılanan Özcan, gösterilen ilgi karşısında memnuniyetini dile getirdi. 7’den 70’e herkesin büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Özcan, “Bolu’yu Türkiye’nin en güvenli, en yaşanılabilir kenti yapabilmek, refah seviyesini arttırarak, modern bir kent yaratabilmek için kolları sıvadık. Tüm samimiyetimizle de vatandaşların karşısına çıkıyoruz. Gördüğüm ilgi beni fazlasıyla mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın gösterdikleri sevgiye, ilgi ve alakaya layık olacağım” dedi.

BOLU PAZARINDA YOĞUN İLGİ

İhsaniye Mahallesinde kurulan Bolu pazarına giden Tanju Özcan, vatandaşlarla sohbet etti. Bazı vatandaşlar ise Tanju Özcan’ın boynuna sarılarak başarı dileklerinde bulundu. Gerçekleştirecekleri projelerinin yer aldığı 12 sayfalık gazeteyi vatandaşlara dağıtan Özcan, Bolu’yu el ele vererek güzelleştireceklerini dile getirdi. Vatandaşların sevgi ile karşıladığı Özcan, “Bu sevgi seline layık olacağım” diye konuştu.