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27 Mayıs 2017 Cumartesi
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    • Şampiyon AkkentToar Yapı

    12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası dün oynanan final maçıyla sona erdi. Finalde geçen sezonun şampiyonu AkkentToar Yapı ile yarı finalde turnuvanın favori isimlerinden birini eleyerek finale yükselen Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin karşı karşıya geldi.

    27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:53
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    Şampiyon AkkentToar Yapı

    HABER: ESRA ÖZTÜRK

    Uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılan AkkentToar Yapı yeniden şampiyonluğa uzandı.

    Bolu’da Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında şampiyon dün oynanan final maçının ardından belli oldu. Finalde geçen sezonun şampiyonu AkkentToar Yapı ile yarı finalde Çağsu Hastanesini eleyerek finale yükselen Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında tam 4 gol birden oldu. Kupayı kazanmak adına sahaya çıkan iki takım soyunma odasına 2-2’lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda daha kontrollü sergileyen takımlar gol bulmakta zorlanırken, maçın sonuna eklenen 4 dakikalık bölümün son dakikasında AkkentToar Yapı Güray’ın kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrılarak yeniden şampiyonluğa uzandı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen kupa törenine katılan Bolu Valisi Aydın Baruş, şampiyona kupasına takdim etti.

    Üçüncü Cengizay İnşaat

    Final maçının öncesinde oynanması gereken üçüncülük dördüncülük maçında Cengizay İnşaat ile Çağsu Hastanesi karşı karşıya gelecekti. Fakat iki takımda sahaya çıkmayınca turnuvanın üçüncüsü Cengizay İnşaat, dördüncü de Çağsu Hastanesi oldu.

    Gol Kralı Erhan Yalçın

    Turnuvanın şampiyonu AkkentToar’da forma giyen Erhan Yalçın, etkili oyununun ödülünü turnuva sonrasında aldı. Yalçın turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Futbol, Turnuvası, Dün

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