Şampiyon olan Sultanlara muhteşem karşılama

Haber: Uğur Balaban

İlimizi TVF Kadınlar Voleybol liginde temsil eden Bolunun Sultanları İzmir’de düzenlenen Play-off final gurubundan şampiyonlukla dönerek gelecek sezon ilimizi Sultan Ligi’nde temsil etmeye hak kazandı. Bolu’ya dönen temsilcimizi Valilik önünde karşılayan coşkulu taraftar gurubunun yaktığı meşalelerle, Belediye önüne kadar eşlik ederek kupayla şehir turu attılar. Üstü açık otobüsle şehir turu atan Sultanlara Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut eşlik etti. Taraftarın yaktığı meşale ve tezahüratlara Bolu halkı da eşlik edince ortaya muhteşem bir karşılama töreni çıktı.

Kupa ile Belediye önüne gelen Sultanlar’da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan otobüs üzerinden taraftara seslendi. Özcan, “Özledik omuz omuza tezahürat yapmayı ama az kaldı. Seneye Boluspor tribünlerinde, Bolu Belediyespor tribünlerinde, el ele, omuz omuza hep birlikte takımlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bugün Bolu caddelerinde kısa bir tur attık ve gördük ki Bolu halkı şampiyonluğu özlemiş. 30 yıl sonra ilk kez bir takımımız süper lige çıktı, sultanlar ligine çıktı. Tüm takım el ele vererek bize bu şampiyonluğu getirdi. Biz belediye olarak üzerimize düşenleri yerine getirdik, onlarda üzerine düşeni yerine getirdi. Önümüzde ki yıl inşallah seyircili maçlar oynanacak. Bu sene bir değişiklik yapacağız benim önerimle, yeşil-beyaz değil kırmızı-beyaz olacak artık renklerimiz. Ben takımımızı kutluyorum. Hepsini ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Emeklerine sağlık. Allah onlardan razı olsun” diyerek sultanları kutladı.

Tanju Özcan’dan sonra Bolu Belediyespor Kulübü Başkana Sinan Barut yaptığı açıklamada “Burada en başta bir yıl boyunca, bize büyük emekler verip maddi manevi yanımızda olan Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadı her zaman yanımızdaydı. Ayrıca buradan Belediye başkan yardımcılarımıza ve Rasim Özdemir Başkana teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. Daha sonra takım antrenörü Salih Yergin ve ekibine teşekkürlerini ileten Sinan Barut taraftarlara da seslenerek “Bizim her zaman yanımızda oldunuz, desteğiniz her zaman hissettik” diyerek gelecek sezon için deplasmanlara otobüs kaldırma sözü verdi.