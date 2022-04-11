Şampiyon Özel İdare Köroğluspor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Amatör Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu Özel İdare Köroğluspor oldu. Oldukça heyecanlı geçen sezonun neredeyse tamamını lider geçiren Özel İdare Köroğluspor, ligin son maçı öncesi şampiyonluğunu ilan etti. Hafta sonu Dörtdivansporla karşılaşan Özel İdare Köroğluspor sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bolu Amatör Ligi 2021-2022 sezonu 12 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla sona erecek. Ligin bitimine bir maç kala şampiyonluğunu ilan eden Özel İdare Köroğluspor’da teknik heyet, futbolcu ve yöneticiler şampiyonluk sevinci yaşadı.

Hafta sonu Karaçayır’da oynanan maçta başarılı bir oyun sonunda rakibi Dörtdivanspor’u 4-1 mağlup eden Özel İdare Köroğluspor şimdi Bölgesel Amatör Ligine (BAL) yükselmek için final maçına odaklandı. Hafta sonu oynanması beklenen final maçında Yeniçağasporla karşılaşacak olan Özel İdare Köroğluspor’da hedef bu maçı kazanıp BAL Ligine yükselmek.

Özel İdare Köroğluspor Kulüp Başkanı Fevzi Dönmez, sezon boyunca başarılı performans ortaya koyan ve şampiyon olan takım oyuncularını kutladı. Hedeflerinin Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmek olduğunu ifade eden Dönmez, başarılı bir sezon geçirmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.