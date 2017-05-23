Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslar arası ilişkiler son sınıf öğrencisi Muhammed Karatov 5 yıldır ilimizde A.İ.B.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyor. Aslen Dağıstan uyruklu olan Karatov katıldığı yarışmalara Türkiye adına mücadele ediyor. Hem ülkemizi, hem de Bolu’yu ulusal ve uluslararası birçok müsabakada temsil ederek şampiyonluklar getirdi. Kredi Yurtlar Kurumu Tokadi Hayrettin Yurdu’nda kalan sporcu son olarak MMA World Championship 2017’de şampiyon olarak, bayrağımızı dalgalandırdı.

Federasyonu olmayan spor dalı

MMA (Karma Dövüş Sanatları)’nın sporunun ülkemizde federasyonu olmaması nedeniyle bu sporu zorlu şartlar altında sürdürmek zorunda olduğunu söyleyen Karatov menajeri Ertan Akdoğan ve birkaç sponsor firma ile bu zorlu spor dalında başarılar kazandığını söyledi. Bunun yanında federasyonları olan Kick Boks ve Muay Thai gibi sporlarda da dereceleri olduğunu dile getirdi.

Gerekli desteği göremedim

Bundan 2 yıl önce imkânı olmayan öğrencilere Kick Boks dalında eğitim vermek için Gençlik Spor’dan salon talebinde bulunduğu fakat hala yanıt almadığını dile getirdi. Ayrıca kazandığı başarılardan sonra kendisine bir teşekkür bile çok görüldü diye sitemle ifade eden Karatov “Türkiye’ye manevi borcum vardı ve bu maçlarda Türk Bayrağı için kendi ülkemin bayrağı gibi mücadele ettim” dedi.

Kariyerime Türkiye’de devam edeceğim

Okulunu bitirdikten sonra ülkemizde kalarak kariyerine burada devam etmek istediğini söyleyen Muhammed Dağ Karatov gerekli imkânların sağlandığı bir yerde spor faaliyetlerine de devam etmek istediğini söyledi. Son olarak Karatov : “Zor dönemimde beni yalnız bırakmayan menajerim Ertan Akdoğan 'a, hocama ve bu yolda beni destekleyen tüm dostlarıma ve Olay Gündem Gazetesine teşekkür ederim.” Dedi. Biz de Olay Gündem ekibi olarak Muhammed Dağ Karatov’a bundan sonraki yaşamında ve spor alanında başarılar dileriz.