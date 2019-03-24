Şampiyonu Karşıladılar

Haber: Gökhan Aksoy

Adını finale yazdıran 51 kg sporcumuz Zehra GÖK Perulu rakibi ile Dünya Şampiyonluğu maçına çıktı. Rakibini yenen sporcumuz Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan antrenör Kru Yai Emrah SARICAER, “Teşekkürler Zehra.!Teşekkürler Türkiye.! Dualarınızı eksik etmeyen herkese teşekkürler” dedi. Şampiyona sonrası başarılı sporcumuzu ve antrenörünü Bolu’da CHP İl Genel Meclisi 1.Sıra Adayı Erhan Beykoz ve CHP İl Genel Meclisi 2.sıra adayı Bedrettin Pehlivan karşılayarak sporcumuzu ve antrenörünü kutladı.