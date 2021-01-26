Samsunspor Nadir'le güldü

Haber: Aysun Beykoz
TFF 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında, zirve mücadelesi veren iki takım; Yılport Samsunspor ve Altay karşılaştı.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan çekişmeli mücadele, 86. dakikada Nadir Çiftçi'nin attığı golle Yılport Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Yılport Samsunspor, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve 2. sıraya tırmandı.
Arka arkaya ikinci puan kaybını yaşayan Altay ise, 32 puanda kalarak rakibinin iki basamak arkasında, 4. sırada konumlandı.
İki takım arasında, sezonun ilk haftasında İzmir'de oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.