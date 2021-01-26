Samsunspor Nadir'le güldü

TFF 1. Lig'in 18. haftasında zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Yılport Samsunspor, Altay'ı 86. dakikada Nadir'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Samsunspor Nadir'le güldü

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında, zirve mücadelesi veren iki takım; Yılport Samsunspor ve Altay karşılaştı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan çekişmeli mücadele, 86. dakikada Nadir Çiftçi'nin attığı golle Yılport Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Yılport Samsunspor, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve 2. sıraya tırmandı.

Arka arkaya ikinci puan kaybını yaşayan Altay ise, 32 puanda kalarak rakibinin iki basamak arkasında, 4. sırada konumlandı.

İki takım arasında, sezonun ilk haftasında İzmir'de oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.

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