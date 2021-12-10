Sanal alem cazibesine kapıldık

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizdeki camilerimizde okunan Cuma Hutbe’sinin konusu teknolojik aletler oldu. Camilerimizde okunan hutbenin ana konusu arkadaşlıklar, dostluklar olurken bir kısmında ise şu görüşlere yer verildi;

“Dijital dünya bizlere pek çok imkân sundu. Ancak sanal âlemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik. Dijital ortamlarda güzel ahlakı muhafaza edemedik; hakkı, hukuku gözetemedik. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olduk. Gerçek hayatla bağımız koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık.

Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrim içi iletişim kurarken aynı evi, aynı ortamı paylaştığımız ailemizle, çocuklarımızla, komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk”

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 12:29