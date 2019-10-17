Sanat Atölyeleri 14 Burda’da

​​​​​​​Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 14 farklı branşla ziyaretçilerini sanat atölyeleri ile karşılıyor.

Sanat Atölyeleri 14 Burda’da

Haber: BMA

Bolu ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, haftanın 6 günü 13.00 – 21.00 saatleri arasında devam edecek birbirinden renkli sanat atölyeleri ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

Başvurular Başladı

İğne oyası, ahşap boyama, su kabağı süsleme, taş boyama, keçe aksesuar yapımı, takı tasarımı, geri dönüşüm atölyesi, el nakışı, tel kırma, basit nakış iğne teknikleri, tahta baskı, resim, Antep işi el nakışı, kanaviçe gibi 14 farklı sanat atölyesi ile Esas 14 Burda AVM, kadın ziyaretçilerine keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.

Esas Gayrimenkul tarafından yürütülen ‘Esaslı Kadınlar Burda’ projelerinden biri olan ve Esas 14 Burda AVM’de ücretsiz olarak başlayacak sanat atölyeleri etkinliklerine katılım ve detaylı bilgiye www.14burda.com ve info@14burda.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Esra Perçin

Esra Perçin

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