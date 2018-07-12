Haber: Gönül Olutürk

Düzenlenen programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Erdoğan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram ve yönetim kurulu üyeleri, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güngör Karauğuz, BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alparslan Uçar ve Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece, Öğretim Görevlisi İlknur Karageyik ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Armağan Erdoğan, Türkiye’nin herhangi bir ilinde örneği olmayan bu değerli çalışmanın gerek personel motivasyonu, gerekse vatandaşların emniyet birimlerine olan soğuk algısının kırılması yönünde çok faydalı olacağını dile getirirken, bu çalışmada emeği geçen BAİBÜ Resim bölümü akademisyen ve öğrencilerine, Bolu Bağışçılar Vakfı’na projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alparslan Uçar yaptığı konuşmada, projede emeği geçen, projeye destek olan herkese, öğrencilerine teşekkür ettiğini ifade etti.

Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram da konuşmasında, böyle bir çalışmanın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarına, kamu hizmet birimlerine ve kamusal projelere vakıf olarak desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Düzenlenen program, konuşmaların ardından kokteyl ve müzik dinletisiyle sona erdi.