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07 Şubat 2018 Çarşamba
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    • “Sanat güneşi” Eserleriyle anıldı

    Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Klasik Türk Musiki Topluluğu Sanat Güneşi Zeki Müren eserlerinden oluşan konsere sanatseverler de coşkuyla eşlik etti.

    07 Şubat 2018 Çarşamba 10:05
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    “Sanat güneşi” Eserleriyle anıldı

    Haber: Aysun Beykoz

    Şef Gökhan Ulubay yönetiminde, Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konser Salonunda Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Klasik Türk Musiki Topluluğu’nun verdiği konserde “Sanat Güneşi Zeki Müren Eserleri” icra edildi. Zeki Müren’in birbirinden güzel 25 eseri ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

    Bolu eski Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürü Yücel Taşdemir, kurum müdürlerinin ve sanatsever Bolu Halkının katıldığı konserde, ölüm yıldönümü nedeni ile Barış Manço’nun bir eserine de yer verildi.

    Konser Öncesi Konuşma Yapan Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Kenan Öztürk, “Geceyi adına atfettiğimiz sanat müziğimizin güneşi Zeki Müren’i rahmetle yad ediyoruz. Eğer geleceğe bakmak istiyorsak gözümüzü mutlaka maziye çevirmeliyiz. Bu sebeple sanatımıza, kültürümüze çağdan kopmadan değerlerimize sahip çıkma yükümlülüğümüz var. Eğer değerlerimize sahip çıkmaz isek yetiştireceğimiz nesiller Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin atisine sahip çıkamazlar.” İfadelerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milli, Eğitim, Müdürlüğü, İzzet

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