Haber: Esra Öztürk

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda yapılan açılışa Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve davetliler katıldı. Mili Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, sergi açılışında yaptığı konuşmada “Öğretmenlerimiz sene boyunca sosyal, sportif ve kültürel alanlarda faaliyetler yürütüyorlar. Burada öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızda bu görsel sanatlar sergisinde olmaktan çok memnunuz.” ifadelerini kullandı. Açılışının akabinde sergilenen eserler gezildi. Yoğun ilginin olduğu sergide öğretmen ve öğrencilerin birbirinden değerli çalışmaları protokol heyeti ve vatandaşlar tarafından beğeni topladı.