HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıl Mart ayında takip ettiği 4 uyuşturucu satıcısını D-100 karayolu üzerinde yaptığı operasyonla bir araç içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından soruşturmayı derinleştiren KOM ekipleri şafak operasyonu düzenleyerek aralarında ünlü sanatçı Dilber Ay’ın kardeşi Hüseyin B., Bilal T., Gürkan A., Korhan Ş., İsmail P., Mehmet B gözaltına aldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin B., Mehmet B. ve tutuksuz yargılanan Bilal T.’nin bugün karar duruşması görüldü.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Mehmet B., ‘Allah büyük, ben uyuşturucu kullanıyorum ama kimseye satmadım’ dedi. Sanık Hüseyin B. ise, suçsuz olduğunu söyleyerek beraat edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların son sözlerinin ardından Hüseyin B. ve Mehmet B.’ye 10 yıl 5 ay hapis cezası ve bin 240 lira adli para cezası verdi. Duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Bilal T. için beraat kararı verildi.