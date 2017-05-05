HABER:Aysun Beykoz

Bolu’da Türk sanat müziği tutkunları için Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından dün gece muhteşem bir konser düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konser Salonu’da saat 20.00’de başlayan ve ilkbaharın ilk konseri olduğu için ‘bahar konseri’ adını taşıyan müzik ziyafetine Türk sanat müziği tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın eşi Güler Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çilkara’nın da arasında bulunduğu sanatseverler Şef Kırlıoğlu yönetimindeki topluluğun seslendirdiği birbirinden eşsiz parçalarla unutulmayacak bir gece yaşadı.

Konser yaklaşık 3 saat sürdü. Salondakilerin kulaklarının pasını silen Türk sanat müziği ziyafeti sonrası Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin ile Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen sahneye çıkarak Şef Kırlıoğlu idaresindeki topluluğu tebrik etti.