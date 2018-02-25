Haber: Semih Baykal

Toplantıda sanayi esnaflarına teşviklerden nasıl yararlanabilecekleri, Devlet tarafından verilen hibeler ve bunlar için neler yapabilecekleri hakkında, soru cevap şeklinde bilgilendirmeler yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel de yaptığı konuşmada Sanayi Sitesinin de bu Teşviklerden yararlanması ve ekonomimize daha fazla katkı sağlayabilmesi amacıyla Projeler hazırlanarak hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılması yönünde adımlar attıklarını Sitedeki Dükkânların çıkma projelerinin hazırlandığını ve bu projeye destek almak için çalışmalar yapılacağını beyan etmiştir.

Ayrıca İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetimi olarak yaptırılan paratoner yapımı da tamamlanarak Sanayiyi kapsayacak şekilde kullanıma açıldı. Sanayi esnafına ve çalışanlara hayırlı olması dileğiyle, Başta Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel ve Yönetim Kurulunun bu gibi çalışmaları devam etmekte olup, sanayi esnafına ve çalışanlarına hizmetleri devam edecek.

