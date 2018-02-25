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25 Şubat 2018 Pazar
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    • Sanayi esnafı teşvikler konusunda bilgilendirildi

    İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel ve KOSGEB işbirliğiyle başta KOSGEB teşvikleri olmak üzere Devlet tarafından verilen destekler hakkında Sanayi esnafını bilgilendirmek amacıyla Sezer Dizmen hoca tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

    25 Şubat 2018 Pazar 10:27
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    Sanayi esnafı teşvikler konusunda bilgilendirildi
     Haber: Semih Baykal

    Toplantıda sanayi esnaflarına teşviklerden nasıl yararlanabilecekleri, Devlet tarafından verilen hibeler ve bunlar için neler yapabilecekleri hakkında, soru cevap şeklinde bilgilendirmeler yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel de yaptığı konuşmada Sanayi Sitesinin de bu Teşviklerden yararlanması ve ekonomimize daha fazla katkı sağlayabilmesi amacıyla Projeler hazırlanarak hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılması yönünde adımlar attıklarını Sitedeki Dükkânların çıkma projelerinin hazırlandığını ve bu projeye destek almak için çalışmalar yapılacağını beyan etmiştir.

    Ayrıca İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetimi olarak yaptırılan paratoner yapımı da tamamlanarak Sanayiyi kapsayacak şekilde kullanıma açıldı. Sanayi esnafına ve çalışanlara hayırlı olması dileğiyle, Başta Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel ve Yönetim Kurulunun bu gibi çalışmaları devam etmekte olup, sanayi esnafına ve çalışanlarına hizmetleri devam edecek.

     

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Sanayi, Sitesi, Yönetim

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