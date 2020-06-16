Sanayi esnafına koronavirüs uyarısı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs vakalarındaki son günlerde yaşanan vaka artışı sonrası İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yöneticiliğinden bir açıklama yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel tarafından yapılan açıklamada sanayi esnafı tehlikeli virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayılarında son günlerde meydana gelen artış virüsün henüz bitmediği hala aramızda dolaştığını göstermektedir. Bu nedenle tüm esnaflarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmaları maskelerini takmaları, çalışanlar arasında ve işyerlerine gelen müşterilerle sosyal mesafelerini korumaları, müşterileri maskesiz işyerlerine almamaları gerekmektedir. Sanayimizde görülebilecek bir vakanın sonuçları maddi ve manevi olarak ağır olacaktır. Sanayimizin karantinaya alınmasına kadar gidebilecek bu durumun yaşanmaması için esnaflarımızı daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tüm esnaflarımız maskelerini takarak gelen müşterilere örnek olursa bu sıkıntılı süreci daha sağlıklı atlatabiliriz. İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetimi olarak sanayimizin girişine astırdığımız uyarı afişindeki kurallara riayet edelim sağlıklı kalalım.”

Açıklama sonunda ayrıca, “İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel, Başkan Yardımcısı Selim Kaba, Muhasip Üye Nizamettin Yıldırım esnaflarımıza sağlıklı günler ve bol kazançlar dileriz” denildi.