Sanayi esnafına müjde

Haber: BMA

Yeniçağa ilçesinde sanayi sitesi esnafının en çok şikayetçi olduğu konulardan biri olan yollarla ilgili girişimler meyvesini verdi. Yeniçağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sanayi sitesinin yollarının asfaltlanması için ihaleye çıktı. Sanayi esnafına müjdeyi Belediye Başkanı Recayi Çağlar verdi. Başkan Çağlar yaptığı açıklamada, “Tozdan külden sanayi sitemizi kurtarıyoruz. Söz verdik sanayi sitemizin asfalt ihalesine çıktık. Esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

3 Eylül’de gerçekleştirilecek ihale sonrasında sanayi sitesinin yollarının asfaltlanmasına kısa sürede başlanması bekleniyor.