Sanayi esnafının tapuları teslim edildi

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede’de faaliyet gösteren Demirciler(Sanayi) Mahallesinde bulunan oto sanayi sitesinin bulunduğu alanda kadastro zamanından gelen zemindeki bina ve parseller arasında uyumsuzluklar ve tecavüzler mevcuttu. Bu alanın tamamına yakını yapılaşmış olması sebebiyle boş olan parseller ve mevcut binaların parselleri arasındaki uyumsuzluklardan ötürü herhangi bir inşa faaliyetinde bulunulamıyordu. Vatandaşlardan gelen talep üzerine bu içinden çıkılması zor olan durum için Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Mart 2019’da sanayi esnafına söz verdi. Verilen söz üzerine; bu alanın sıkıntılı durumunu İmar Uygulama, Planlama yöntemleriyle düzelterek parseller ile mevcut bina ve araziyle uyumlu şekilde yeni tapular çıkarılarak düzenlenen tören ile sanayi sitesi esnafına tapuları teslim edildi.

Program sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı, Ak Parti Bolu Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin, AK Parti İlçe Teşkilatımız, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımız Şule Çevik, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Yunus Demirses, AK Parti Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Kent Konseyi Başkanımız Mehmet Çongar, BESOB Başkanımız Tahir Gayret, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ersin Kaşka, Gerede Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Abdullah Güler, Gerede Bakırcı, Kalaycı, Sobacı, Tenekeciler, Madeni İş, Oto Tamircileri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Servet Öztürk ve Yönetim Kurulu ile kıymetli Sanayi Esnafımızın katılımı ile birlikte 2019 Yılında Sanayi Esnafımıza söz verdiğimiz üzere Esnaflarımıza tapularını teslim ederek, kendileri ile hasbihal ettik. Kıymetli katılımcılarımıza teşekkür eder, esnaflarımıza tapularının hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.