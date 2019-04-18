Sanayi işletmeleri dikkat!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Sanayi siciline kayıtlı işletmeler; 30 Nisan 2019 tarihi sonuna kadar 2018 yılı faaliyetlerinin yer aldığı 2018 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini vermek zorundadırlar. İşletmelerin idari para cezasına maruz kalmamaları için, ‘sanayisicil.sanayi.gov.tr’ internet adresinden 2018 yılı bilgilerini ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girerek Yıllık İşletme Cetvellerini belirtilen süre içinde vermeleri gerekmektedir.”