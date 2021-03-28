Sanayi kavşağındaki kazada, ölümden döndü

Haber: Ceylan Beykoz

​Saat 14.00 sularında D-100 karayolu üzerindeki sanayi kavşağında meydana gelen kazada, 14 LA 330 plakalı Esra Seyitoğlu idaresindeki otomobil Ankara istikametinden sanayi tarafına dönüş yaparken, İstanbul istikametinde seyreden 67 AAY 984 plakalı Yusuf Koyun idaresindeki Renault marka otomobil ile şiddetli bir şekilde çarpıştı. Kazanın etkisi ile Esra Seyitoğlu idaresindeki araç savrularak refüje çarptı. Araçta bulunan sürücü Esra Seyitoğlu yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulans ekibi tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. 67 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Koyun isimli şahıs ifadesi alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından karakola götürüldü. Kazada iki araçta ağır hasar alırken, kazanın şiddeti ile araçların hava yastıkları açıldı.

Trafik ekiplerinin olay yerine çağırdığı Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, kazadan sonra yola dökülen araç parçalarını kavşak üzerinden temizledi. Ağır hasar alan otomobiller ise bölgeye gelen çekici tarafından kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 15:45