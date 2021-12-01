Sanayi sitesi için herkesi göreve davet ettiler

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri 6 Aralık’ta TOKİ tarafından ihaleye çıkarılacak olan Yeni Sanayi Sitesi önünde bir basın açıklaması düzenledi. Meclis üyeleri yapılan basın açıklamasının sebebinin ihaleye çıkarılacak olan yeni sanayi sitesinin alt yapı ücretlerinin esnafın sırtına yüklenmemesi olduğunu açıkladılar. Konuşma yapan İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’yü göreve davet etti. Beykoz, yaptığı açıklamada Milletvekili Aydın ve Küpçü’nün bu ihaleyi mutlaka takip etmelerini ve esnafın yararına olacak bir şeyin altına imza atmalarını istedi. Beykoz,“Eğer Bolu’yu seviyorlarsa eğer Bolunun yarınlarını düşünüyorlarsa eğer Bolu’nun esnafını Bolu’nun halkını, Bolunun yarınlardaki esnafların çocuğunu düşünüyorlarsa lütfen ama lütfen 6 Aralıkta ki ihaleye girsinler ve bu ihaleyi mutlaka takip edip esnafın lehine sonuçlanacak şekilde bir karara kendileri de imza atsınlar” dedi.

“MİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM ÇÖP OLACAKTI”

Beykoz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Burada bu kış şartlarında bizi kırmadan gelen basın emekçisi arkadaşlarımla teşekkür ediyorum. Bolu kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplandık. Saygıdeğer Bolulular arkamızda görmüş olduğunuz yaklaşık 988 hane işyeriyle ilgili bir farkındalık yaratmak amacıyla buraların sahiplenmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyeleri olarak buraya geldik ve bu açıklamayı elzem gördüğümüz için sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle projeyle ilgili kısa bilgiler vereyim ondan sonra konunun özüne geçelim. Proje alanı 567bin metrekare 183bin metrekaresi kapalı açık inşaat alanı 70bin metrekaresi belediyenin imar yolları 300bin metrekaresi sosyal donatı alanları oralarda itfaiye, cami site yönetiminin sağlık birimleri yapılacağı yerler. Bu proje başlarken 2012 yılında alınan karardan sonra 2018 yılında ilk kazma vurulduğunda bunların başında Valilik, Bolu Belediyesi, Besob ve Ticaret Odası vardı. Buranın sekretaryasının tamamını Besob karşıladı. 988 tane işyeri 183bin metrekarede burada hayata geçecekti. Bu işyeri hayata geçerken Sanayi Derneği’nin, Demirciler Odası’nın ve sanayideki bu 988 tane esnafın hiçbir dâhili olmadığının da altını çizmek istiyoruz. Yani burada yetkili kurum olarak dört tane kurum az önce bahsettiğim gibi Valilik, Bolu Belediyesi, BESOB, Ticaret Odası’ndan başka sanayide Esnaflar Derneği, Demirciler Odası’nın hiçbir dâhili olmadan bu proje başlamış oldu. Çok doğru bir kararla vekillerimizin müjde olarak verdikleri 6 Aralıkta yapılacak ihale bizimde içimizi soğuttu çünkü eğer burası kıştan sonra bir kış daha geçmiş olsaydı bu milyonlarca dolarlık yatırım çöp olacaktı. Şükürler olsun ki burası 6 Aralıkta ihaleye çıkıyor ve bu ihaleyle de hem Bolu’nun önü açılacak hem yeni sanayinin önü açılacak hem de Bolu’da şehirleşme planı doğru bir hale gelecek. 2019 yılında yapılan protokolle altyapı, elektrik, doğalgaz, peyzaj, yol ve kaldırım yeri iş sahiplerine yüklenecek olması bu maliyetleri arttıracaktır. Bu konuda çeşitli çalışmaların yapılması içinde ilgili yetkililerin Vekillerimizin, Siyasilerimizin, Valiliğimizin, Ticaret Odamızın acil harekete geçmesi gerekiyor. Eğer inşaat durmamış olsaydı pandemi dolayısıyla yaklaşık yüzde altmışla yüzde yetmiş beş arasında bitmesi öngörülen bu proje maalesef iki yıldır yatmasından dolayı yüzde yirmiyle yüzde yirmi beş bandında kalmaktadır. Bununla ilgili de çok ciddi kaybolan iki yılımıza da acımaya devam ediyoruz.”

“BURADA EN BÜYÜK GÖREV VEKİLLERİMİZE DÜŞMEKTEDİR”

“Saygıdeğer Bolulular 6 Aralıkta Toki tarafından yapılacak olan ihaleyi lütfen ama lütfen Vekillerimiz, Belediyemiz, Valiliğimiz, Ticaret Odamız ve Besob, sanayiden alacakları direkt ilgili olan Demirciler Odası, Sanayi Derneğinden alacağı kişilerde Toki de ki yapılacak ihalenin takip edilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu iş Toki’nin kucağına bırakılmamalıdır. Oldubittiye getirilemeden bu ihale esnafın menfaati olacak şekilde sonuçlandırılmalıdır. Yoksa burada bu dükkânlar iki yılda üç yılda bitecek bu iş merkezi Bolu’nun yarınlarını tahin edecek güzelleştirecek iş merkezi çok uzun süreler ve esnafın üzerine belki de bir kambur olarak yirmi yılını otuz yılını çalacaktır. Bu anlamda biz bütün yetkilileri de göreve çağırıyoruz. Burada en büyük görev Vekillerimize düşmektedir. Burada ki en büyük sorunda şudur şimdi bir şartname hazırlandı ki 6 Aralıkta ihaleye çıkacak. Şartnameye ulaşma şansımız olmadı, bildiğim kadarıyla bu şartnameden ne Valiliğin ne Belediyenin ne de Ticaret Odasının ne de Besob’un da haberi var. Hatta sanayideki esnaflarımız da bu şartnameden haberdar değiller. Biz birçok yerden giriş yaptık birçok yerden bazı ilgili arkadaşlarımız bu konuyla ilgililendiller ama hala şartnameye ulaşamadık. Burada en büyük görev tekrar ediyorum Fehmi Küpçü’ye ve Arzu Aydın’a düşmektedir. Eğer Bolu’yu seviyorlarsa eğer Bolunun yarınlarını düşünüyorlarsa eğer Bolu’nun esnafını Bolu’nun halkını, Bolunun yarınlardaki esnafların çocuğunu düşünüyorlarsa lütfen ama lütfen 6 Aralıkta ki ihaleye girsinler ve bu ihaleyi mutlaka takip edip esnafın lehine sonuçlanacak şekilde bir karara kendileri de imza atsınlar. Biz bir farkındalık bir öncülük yapmak istedik bu konuyla ilgili gerekenin yapılacağını düşünüyor tüm kamuoyunu Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis üyeleri olarak saygıyla selamlıyoruz.”