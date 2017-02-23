BASIN BÜLTENİ

Büyük Sanayi Sitesi Projesi için daha önceki talep toplama aşamalarında hak sahiplerinden alınan taleplerin yeterli sayıya ulaşmaması durumundan, TOKİ talep toplamada kapsamı genişletti. Son talep toplamada 65 başvuru yapıldığı belirtildi, boşta kalan 51 dükkan için tekrar talep toplanacak.

Bolu Belediyesi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile BESOB koordinasyonunda yürütülen Yeni Sanayi Sitesi’nde son dönemece giriliyor. Talep toplama çalışması ile 937 hak sahibi yeni siteden çeşitli büyüklüklerde dükkan alabilmek için başvuruda bulunmuştu.

Boşta kalan son 51 dükkan için ise daha önce projeye dahil olan ve büyütme yapmak isteyen üyeler ile daha önce projeye hiç yazılmamış Bolu ili merkezi ve ilçelerinde ticari faaliyet yürüten BESOB ve TSO üyeleri için talep toplanacak. Son talep toplama işleminin 27 Şubat -3 Mart 2017 tarihleri arasında alınacağı ve başvurular şahsen Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada yeni yazılmak isteyen üyelerin BESOB’a müracaat ettikten sonra verilen hesap numarasına yatırılacak kamulaştırma ücretinden sonra yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte Bolu Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne giderek Talep Toplama Başvuru formunu alıp talep toplama bedellerini Toplu Konut İdaresi hesabına yatırarak kayıt işlemlerini tamamlayacakları söylendi. Ayrıca dükkan adedinin sınırlı sayıda olmasından ilk müracaat edenlerin Bolu Büyük Sanayi Sitesi Projesinden dükkan almaya hak kazanacakları da duyuruldu.

Müracaat da istenen belgeler:

1-Vergi Levhası

2-Nüfus Cüzdanı

3-Oda Kayıt Belgesi

4-Sicil Gazetesi