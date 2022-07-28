Sanayi sitesi inşaatında büyük sıkıntılar var!

Haber: C. Kutay Aykan

2011 yılında dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından başlatılan ‘Bolu Büyük Sanayi Sitesi Projesi’ çalışmaları, 11 yılın ardından arkasında büyük soru işaretleri bırakarak ağır aksak devam ediyor.

Bolu Belediyesi, Bolu Valiliği, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı arasında imzalanan “Bolu Büyük Sanayi Projesi’ne İlişkin Protokol” kapsamında, 4’üncü kez ihalesi yapılan ve 547 milyon lirayla ihaleyi kazanan İnsicam İş Ortaklığı’nın Proje Müdürü Mert Öztürk yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Büyük Sanayi Sitesi alanı içerinde 21 tanesi büfe olmak üzere 988 adet dükkânın yapımına 26 Mayıs tarihinden itibaren yeniden başlandı. İnsicam İş Ortaklığı tarafından yürütülen projede, çelik yapıların çatıları kapatılırken duvarları da örülmeye başlandı.

Projeyi, 26 Mayıs tarihinde teslim aldıklarını ve 600 günlük süre içerisinde 15 Ocak 2024 tarihine kadar bitirmeyi planladıklarını belirten Büyük Sanayi Sitesi Proje Müdürü Mert Öztürk, “projeyi bize verilen resmi süreçten daha erken bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI SORUNLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Bolu Büyük Sanayi Sitesi Projesi’nde daha önce de beliren, maliyeti yaklaşık 40 milyon lirayı bulan doğalgaz, internet, su, kanalizasyon altyapılarının sanayi esnafı tarafından karşılanacağı gerçeği ise halen gündemden düşmedi.

Olay Gündem’e konuşan Bolu İzzet Baysal Sanayi Sitesi Başkanı Salim Yücel, “altyapı işleri esnafa yükleniyor. Belediye kanalizasyonu, asfaltı ve yağmur giderlerini üslendi. Elektrik, internet ve doğalgaz üyelere yüklenecek. Proje alanına bu hatların çekilmesinde neden esnaftan bu paralar çıkacak” ifadelerini kullanmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni sanayi sitesinin elektrik sorunuyla ilgili olarak, “yeni sanayide büyük bir problem var. Oranın elektriği yok. Benden önceki dönemde ‘yüksek gerilim hattını belediye yapacak’ diye söz verilmiş. Şimdi bizim kanunen böyle bir yetkimiz ve ekibimiz yok. 2021 yılı rakamlarıyla yüksek gerilim hattı 100 milyonluk bir yatırım. Bu yatırımı belediyenin karşılaması mümkün değil” şeklinde konuşmuştu.

Daha önceki firmaların kanalizasyon ile ilgili problem yaşadığını bildiklerini belirten Proje Müdürü Mert Öztürk, “belediye ile görüşmeler yapıyoruz. Kendi sahamızdaki altyapı sorunları zaten bizim sorumluluğumuzda. Belediye, bize hatları getirdiği takdirde biz bunu yapacağız. Konuyla ilgili TOKİ ve Bolu Belediyesi görüşme sağlıyorlar. Bize ne şekilde yansıtılırsa ona göre hatlarımızı düzenleyeceğiz” dedi.

ESNAFIN CEBİNDEN Mİ ÇIKACAK?

Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kendi döneminde başlattığı projede, proje alanına çekilecek olan altyapının tüm masraflarının belediye tarafından karşılanacağı sözünü vermişti. Üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen inşaatı Mayıs ayında yeniden başlanan projede, altyapı hatlarının proje sahasına kimin tarafından getirileceği halen bilinmiyor. Bu durumda sanayi esnafının akıbeti TOKİ ve Bolu Belediyesi’nin insafına kalıyor.

1 MİLYON LİRA BUHARLAŞMIŞTI

2011 yılında büyük tartışmalar ile başlayan projede, 2012 yılında Bolu Belediyesi, Bolu Valiliği, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği birleşerek TOKİ Başkanlığı ile resmi protokol imzalamıştı.

2013 yılında ilk ihalesine çıkan sanayi sitesi için 2015 yılında talep toplanmış 2016 yılında ise esnaftan alınan ön ödemenin iç edildiği ve yaklaşık 1 milyon liranın kaybolduğu ortaya çıkmıştı.