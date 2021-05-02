Sanayi sitesi kapatıldı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek olan tam kapanma döneminde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile sanayi sitesi esnafı kepenk kapattı. Vaka sayılarının azaltılması amacıyla alınan kararın sektör temsilcilerinin talebiyle gerçekleştiği belirtildi.

Konuyla ilgili Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararda şu ifadelere yer verildi: “Vakaların çok fazla olması, sanayi sitesine gelen esnafın da aşırı olması ve salgının hızla önüne geçilerek esasen mağdur esnafın da bir an önce iş yerlerini açabilmeleri amacıyla Küçük Sanayi Sitesinin tam kapanma günlerinde tamamen kapatılması, Sanayi Sitesi Yönetimi Kurulunun danışmanlığında üretim, imalat, tedarik, ulaştırma, lojistik ve tarım sektörlerinin kesintisiz çalışabilmesi için ihtiyacı olan esnaf ile buluşturulmak suretiyle ihtiyaçların giderilmesi oda başkanlıkları tarafından talep edildiği, görülmüştür. Meclisimizin 2021-28 nolu karar ekinde yer alan Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin 47’inci maddesinin iptaline, gerek şehir içinde ve gerekse Küçük Sanayi Sitesinde bulunan (2021-28 nolu kararımızın diğer maddelerinde muaf olduğu belirtilen işletmelerin dışındaki) iş yerlerinin, tam kapanma günlerinde (haksız rekabete yol açmayacak şekilde) sektör temsilcilerinin de talepleri doğrultusunda 02.05.2021 tarihinden itibaren tamamen kısıtlanmasına karar verilmiştir.”