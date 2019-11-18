Sanayi Sitesi’nde asfaltlama çalışması yapıldı

Haber: Aysun Beykoz

İzzet Baysal Sanayi Sitesi’nde asfaltlama çalışmaları yapıldı. Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel tüm esnaflar olarak bu çalışmadan dolayı Bolu Belediye Başkanına teşekkürlerini ilettiklerini belirterek “İzzet Baysal sanayi sitemizde yapılmakta olan altyapı ve asfaltlama çalışmalarında bizlere büyük katkı sağlayan Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a, Başkan Yardımcımız Feridun Yılmaz’a, Fen İşleri Müdürü Adnan Bey’e, Sedat Bey’e ve bütün çalışmalarda emeği geçen belediyemiz personeline özverili çalışmalarından dolayı tüm esnaflarımız adına teşekkür ederiz. Ayrıca sanayici dostu bir belediye başkanımızın olması ve bu sayede sanayi esnaflarımıza katkı sağlaması esnalarımızın önünü daha çok açacak ve ekonomiye daha da katkı sağlayacaklardır. İzzet Baysal sanayi sitesi yönetimi olarak tüm çalışmalarından dolayı belediyemiz çalışanlarına en üst kademeden en alt kademeye kadar tekrar teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, 15:05