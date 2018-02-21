Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Önceki akşam sanayi sitesi içerisinde çevre ana arterler üzerinde trafik, asayiş ve Tofaş marka araç kullanan ehliyetsiz sürücüler arasında sıcak saatler yaşandı. İlk kovalamaca olayı saat 22.00 sıralarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan trafik polisleri ile yayları kesik. Yere yapışık, abart egzoz kullanan ve daha sonradan ehliyetsiz olduğu anlaşılan 17 yaşındaki 14 EA 998 plakalı aracın sürücüsü M.A. arasında yaşandı.

Trafik ekipleri verilen talimat üzerine harekete geçerek Saniye Sitesi içerisinde uygulama başlattı. Uygulama sırasında 14 EA 998 plakalı aracın kuralara aykırı bir şekilde yol aldığını gören ekipler araca dur ihtarında bulundu. Ancak, sürücü polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu dakikadan itibaren sanayi sitesi içerisinde büyük bir kovalamaca başladı. Bu kovalamacaya asayiş ekipleri de katıldı. Tofaş marka aracın sürücüsü 100-110 kilometre hızla kaçmayı sürdürürken, sanayi ışıklar kavşağında makas atarak, kırmızı ışıkta geçip, diğer yolcuların can güvenliğini hiçe saymayı sürdürdü.

Kaçak sürücü Atatürk Orman Parkı yakınlarında trafik ve asayiş ekipleri tarafından kıstırılarak durduruldu. Bu sırada araç sürücüsü yaya olarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden trafik ekipler amirde kaçan sürücünün peşine düştü ve 10 dakikalık bir kovalamacanın ardından sürücü Aksa Gaz binasının önünde yakalandı.

4 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücü M.A.’nın yakalanmasının ardından ehliyetsiz olduğu, aracının sigorta ve muayenesinin olmadığı, abart egzoz kullandığı, aracın yaylarının kesilmesi nedeniyle aracın yere yapışık şekilde seyir ettiği gerekçesiyle sürücüye 4 bin TL üzerinde trafik cezası kesildi.

AYNI OLAYIN BİR BENZERİ DAHA YAŞANDI

Filmlere konu olacak şekilde yaşanan bu olayın bir benzeri ilk olaydan 15 dakika sonra yaşandı. Bu seferde yine Tofaş marka olan 37 PE 209 plakalı aracın sürücüsüyle yaşandı. Dur ihtarına uymayan bu sürücüde trafik ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren bu kovalamacanın ardından da sürücü sanayi kavşağında sıkıştırma yöntemiyle durduruldu. Sürücünün ehliyetsiz, sigortasız, araç muayenesiz, aracın yayların kesik ve yere yapışık olduğu tespit edildi. Bu araç sürücüsüne de 4 bin TL trafik cezası kesilirken, her iki araçta otoparka çekildi ve yasal işlemler başlatıldı.