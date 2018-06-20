Alınan bilgiye göre, Bolu Sanayi Sitesi'nde dün iş yerinin önünde aracından inen Orhan K. (39), silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Orhan K, çevredekiler tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Olayın failinin, yaralının kayınbiraderi Mehmet C. (33) olduğunu tespit eden polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliyi silahıyla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Bolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin emniyetteki ifadesinde, ablasına sık sık şiddet uyguladığı için eniştesi ile tartıştığını ve olayın bu nedenle yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.