Haber: Aysun Beykoz

İzzet Baysal Sitesi Yönetim Kurulu, Bolu Elektrikçiler ve İnşaatçılar Odası’nda olağan genel kurul toplantısını Bolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz ve Erdal Alan’ın katılımları ile gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda yeni yönetim kurulu belirlendi. Seçim, eski yönetimin tek liste ile katılması üzerine görevlerine devam etmesi kesinleşti. Aynı zamanda alınan karar ile yönetime yeni yetkiler verildi. Seçimde alınan karar ile yönetim kurulu ve yeni verilen yetkiler şu şekilde:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Salim Yücel, Nizamettin Yıldırım, Abdurrahman Bıyık

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Selim Kaba, Erdal Alan, Şengül Doğan

Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Yaşar Tanrıverdi, Murat Bilen

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Murat Seyhan, Nihat Bayındır

Verilen yeni yetkilerde ise sanayi içinde cezai yaptırım uygulama, araç alımı için yetki ve kira artışlarının belirlenmesi oldu.

Faaliyet ve sorunların konuşulması ile süren toplantıda sanayinin su sorunun giderilmesi, çevre düzenlenmesi, bariyer sisteminin yapılması, güvenlik sistemleri, çöp konteynırları, ilave cami yapılması gibi konular görüşüldü.

