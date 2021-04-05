Sanayi sitesinde yangın

Bolu Küçük Sanayi Sitesi D-100 girişinde sıralı oto gaz sistemleri dükkanında başlayan ve yandaki dükkana sıçrayan yangın Bolu İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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Sanayi sitesinde yangın

Sanayi sitesinde yangın

Sanayi sitesinde Lpg sistemleri takan dükkanda aracın tamiri sırasında bir anda başlayan yangın yanıcı maddelerin etksiyle kısa sürede büyüdü. Yandaki dükkana sıçrayan yangına Bolu İtfaiyesi ekipleri hızlı bir şeklide müdahele ederek, yangının diğer dükkanlara sıçramasını engelledi. Yangın çıkan lpg dükkanı kullanılamaz hale gelirken, yanında bulunan metal kaynak dükkanında da büyük hasar oluştu.

İtafiye ekiplerinin anında müdahelesi sonunda, bir çok dükkanın bulunduğu sanayi sitesi büyük bir tehlike atlattı.Yangın esnasında lpg'li bir araç kullanılamaz hale gedi. İçerde bulunan tüplerin ve lpg'li araçta bir patlama yaşanmaması büyük bir faciayı önledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 12:18
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