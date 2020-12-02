Sanayi Sitesini Belediye satın aldı

Seben’de uzun yıllardır Belediye tarafından ecrimisil karşılığı kira ödenen Azmi Yeşil Sanayi Sitesi, açılan ihale sonucunda Seben Belediyesi bünyesine alındı. Kararı paylaşan Başkan Fatih Kavak, ‘hayırlı olsun’ dedi.

Sanayi Sitesini Belediye satın aldı

Haber: BMA

Seben ilçesinde bulunan Azmi Yeşil Sanayi Sitesi, yıllardır Belediyenin gündemindeki en önemli konulardan bir tanesiydi. Belediye tarafından ecrimisil karşılığı Hazineye ait sanayi sitesi bölgesi için kira ödeniyordu. Belediye Başkanı Fatih Kavak’ın girişimleri ile sanayi sitesindeki sorun çözüme kavuşturuldu. Açılan ihale sonucunda sanayi sitesi Seben Belediyesi tarafından satın alındı.

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Kararı Başkan Fatih Kavak yaptığı açıklama ile paylaştı. Başkan Kavak konuyla ilgili açıklamasında, Seben Belediyesi tarafından kuruluşundan bu yana ecrimisil karşılığı hazineye kira ödediğimiz ‘216 Ada 23 Parsel Nolu Azmi Yeşil Sanayi Sitesi’ Seben Milli Emlak Şefliği tarafından açılan ihale sonucu 320.000 TL karşılığında belediyemizce satın alınmıştır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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