HABER:Gönül Olutürk

Büyük Sanayi Sitesi ile ekonomik ömrünü tamamlamış olan mevcut iki küçük sanayi sitesinin birleştirilmesi; bu sayede alanların rehabilitasyonu, dönüşümün desteklenmesi ve ekonominin daha dinamik hale gelmesi hedefleniyor. 567 bin metrekarelik alana kurulacak olan Bolu Büyük Sanayi Sitesi ile Bolu genelindeki küçük ölçekli esnafın da daha nitelikli bir alana taşınması amaçlanıyor. Yeni projede, 856 adet imalat birimi, 59 adet galerici birimi, 52 adet ticari birim ve 21 adet büfe birimi yer alıyor. Proje alanı içinde sektörel kümelenme temelli olarak mekânsal dağılım da gözetiliyor.

Bolu Büyük Sanayi Sitesi alanının içinde; oto grubu, tekstilci, demirci, elektrikçi, mobilyacı, pcv-camcı, gıdacı, hırdavatçı ve galerici olmak üzere dokuz ana sektör, ticari birimlerle esnafa hizmet verecek birimler arasında yer alıyor.