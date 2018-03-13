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13 Mart 2018 Salı
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    • Sanayiciler bu habere dikkat

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ahmet Küçükkaraca, Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, 2017 yılı faaliyetlerinin yer aldığı 2017 yılı Yıllık işletme Cetvellerini 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 30 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar vermek zorunda olduklarını açıkladı.

    13 Mart 2018 Salı 10:43
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    Sanayiciler bu habere dikkat

    Haber: Aysun Beykoz

    Konuyla ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ahmet Küçükkaraca şu açıklamayı yaptı; “İşletmelerin idari para cezasına maruz kalmamaları için, https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ internet adresine girerek 2017 yılı Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen süre içinde vermesi gerekmektedir. Yıllık işletme Cetvellerini süresi içinde vermeyen işletmelere idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde belirtilen " Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.” hükmü gereği bu kapsama giren işletmelerin sanayi sicil belgesi alması gerekmektedir. 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren "7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa Geçici madde eklenmiştir. Bu madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere; herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir. İlgililere önemle duyurulur.”

     

     


    Anahtar Kelimeler: Bilim, Sanayi, Teknoloji, Müdürü, Ahmet

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