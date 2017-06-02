HABER:Ceylan Beykoz

Oğuz montaj şirketler grubunun başkanı ve yönetici Sanayici Ali ÇELİK ,Geçtiğimiz Gün Bolu Kasr-ı kebap salonunda Bolulu tavuk sektörü ve iş adamlarını iftarda buluşturdu.

Kalabalık bir grubun iftarda bir araya geldiği yemekte iftar açıldıktan sonra sektörle ilgili mini bir toplantı yapıldı. Toplantıda Yumurta sektörü ve Tavuk sektörlerinin teknolojik yatırımlar ve kurulması konusunda yeni oluşan teknoloji konuları tartışıldı.