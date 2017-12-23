banner133

banner101

23 Aralık 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sanayicilerden başkan teşekkür

    Yıllardır ne olacağı merak konusu olan Yeni Sanayi Projesinin 25 Ocak’ta ihaleye çıkacak olmasının ardından İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetimi ve Esnafları, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

    22 Aralık 2017 Cuma 10:33
    Bu haber 284 kez okundu
    Sanayicilerden başkan teşekkür

    Haber: Esra Öztürk

    Uzun süredir sanayi sitesi esnaflarımızın merakla beklediği Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili süreçler TOKİ nezdinde tamamlanarak, 25 Ocak’ta ihaleye çıkma kararı alınmıştı. Bu kararın alınmasının ardında İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetimi ve Esnafları, Büyük Yeni Sanayi Sitesi Projesinin yapım işlemlerinin son aşamaya gelmiş olmasından dolayı projeye katkı sağlayan, emek veren herkese teşekkür etti. İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel; “ İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetimi ve Esnafları Olarak, Büyük Yeni Sanayi Sitesi Projesinin yapım işlemlerinin son aşamaya gelmiş olmasından dolayı projeye katkı sağlayan, emek veren herkese çok teşekkür ederiz. Zorlu ve uzun süren mücadeleler sonunda yeni yapılacak olan büyük Sanayi Projesi hayata geçtiği zaman istihdama katkı, Bolu’muz ve Türkiye ekonomisine büyük yarar sağlayacaktır. Bolu Valimiz Sayın Aydın BARUŞ’un Sanayimize yapmış olduğu ziyaretlerinde Esnaflarımızın sorunlarını bizzat iş yerlerini gezmek suretiyle dinlemesi ve ilgilenmesi, Sanayi Sitemize girişlerin yapıldığı sırada kazaların çok olmasından dolayı kavşak düzenlenmesi yapılması, trafik ışıkları yapılması ve Sanayi Sitemize yön tabelalarının yapılmasında ki katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bolu Belediye Başkanımız Sayın AlaaddinYILMAZ’ınBelediye Başkanlığı döneminde Sanayimiz hiçbir zaman alamamış olduğu hizmetleri almıştır.Mevcutta bulunan Sanayimizde esnafların işlerinin artmış olmasından dolayı ve istihdama katkıda bulunabilmek adına Sayın Belediye Başkanımız Alâeddin YILMAZ ile dükkânlarımız için hazırlamış olduğumuz ilave çıkma projelerini hayata geçirebilirsek hem Sanayimiz hem de ekonomimize katkı sağlamış olacağız. Sanayimizin en büyük sorunu olan susuzluk iken suyumuzun Sanayimize gelmesinde Sayın Belediye Başkanımız AlaaddinYILMAZ’ın katkıları çok büyüktür. Başkanımız döneminde zamanında alınmayan moloz ve çöpler alınmaya başlanmıştır. Geri dönüşümde halen sıkıntılarımız devam ediyor olsa da en kısa zamanda onunda çözüme kavuşturulacağına eminiz. Bu bağlamda Sanayimize katkı ve destekleri bulunan başta Sayın Belediye Başkanımız AlaaddinYILMAZ’a, Tüm Başkan yardımcılarına, Belediye ye bağlı tüm kurumların Müdürlerine ve çalışanlarına ayrı ayrı yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca İl Özel İdare Müdürü SırrıBey’e yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

     

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Yıllardır, Olacağı, Merak, Konusu, Olan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Köroğlu Olmak
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA YERELDEN “ DURAĞIMIZ KÜRESEL SİYASET “ E KADAR “ETKİNLİKLER”DEN…
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIZIM VE BENİM TEŞEKKÜRÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESTİ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz SANAL KALAN DOSTLUKLAR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - GEMLİK BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz ALKIŞLARLA 3 GOL, 3 PUAN (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129