Haber: Esra Öztürk

Uzun süredir sanayi sitesi esnaflarımızın merakla beklediği Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili süreçler TOKİ nezdinde tamamlanarak, 25 Ocak’ta ihaleye çıkma kararı alınmıştı. Bu kararın alınmasının ardında İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetimi ve Esnafları, Büyük Yeni Sanayi Sitesi Projesinin yapım işlemlerinin son aşamaya gelmiş olmasından dolayı projeye katkı sağlayan, emek veren herkese teşekkür etti. İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yücel; “ İzzet Baysal Sanayi Sitesi Yönetimi ve Esnafları Olarak, Büyük Yeni Sanayi Sitesi Projesinin yapım işlemlerinin son aşamaya gelmiş olmasından dolayı projeye katkı sağlayan, emek veren herkese çok teşekkür ederiz. Zorlu ve uzun süren mücadeleler sonunda yeni yapılacak olan büyük Sanayi Projesi hayata geçtiği zaman istihdama katkı, Bolu’muz ve Türkiye ekonomisine büyük yarar sağlayacaktır. Bolu Valimiz Sayın Aydın BARUŞ’un Sanayimize yapmış olduğu ziyaretlerinde Esnaflarımızın sorunlarını bizzat iş yerlerini gezmek suretiyle dinlemesi ve ilgilenmesi, Sanayi Sitemize girişlerin yapıldığı sırada kazaların çok olmasından dolayı kavşak düzenlenmesi yapılması, trafik ışıkları yapılması ve Sanayi Sitemize yön tabelalarının yapılmasında ki katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bolu Belediye Başkanımız Sayın AlaaddinYILMAZ’ınBelediye Başkanlığı döneminde Sanayimiz hiçbir zaman alamamış olduğu hizmetleri almıştır.Mevcutta bulunan Sanayimizde esnafların işlerinin artmış olmasından dolayı ve istihdama katkıda bulunabilmek adına Sayın Belediye Başkanımız Alâeddin YILMAZ ile dükkânlarımız için hazırlamış olduğumuz ilave çıkma projelerini hayata geçirebilirsek hem Sanayimiz hem de ekonomimize katkı sağlamış olacağız. Sanayimizin en büyük sorunu olan susuzluk iken suyumuzun Sanayimize gelmesinde Sayın Belediye Başkanımız AlaaddinYILMAZ’ın katkıları çok büyüktür. Başkanımız döneminde zamanında alınmayan moloz ve çöpler alınmaya başlanmıştır. Geri dönüşümde halen sıkıntılarımız devam ediyor olsa da en kısa zamanda onunda çözüme kavuşturulacağına eminiz. Bu bağlamda Sanayimize katkı ve destekleri bulunan başta Sayın Belediye Başkanımız AlaaddinYILMAZ’a, Tüm Başkan yardımcılarına, Belediye ye bağlı tüm kurumların Müdürlerine ve çalışanlarına ayrı ayrı yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca İl Özel İdare Müdürü SırrıBey’e yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.