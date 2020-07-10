Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın göreve başladığı 2014 yılında 4 fabrikanın olduğu Karma Organize Sanayi Bölgesinde bugün 18 fabrika mevcut. Daha yoğun talep gören ve gelişmekte olan Gerede Karma OSB’de geçtiğimiz aylarda temeli atılan jelatin fabrikasında çalışmalar hızla devam ediyor. Deri OSB’de hali hazırda üretim yapan fabrika sahipleri, yeni bir istihdam alanı için Karma OSB’de geçtiğimiz aylarda temel atma töreni gerçekleştirmişti. Temelin atılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanan jelatin fabrikasında çalışmalar hızla devam ediyor. Fabrikanın yapımı tamamlandığında en az 150 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

“SANAYİCİLERİMİZ KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ”

Karma OSB’deki çalışmaları yakından takip eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “İskefe Deri yöneticileri, Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam konusunda çok güzel işlere imza attılar. Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde ise inşaatı devam eden fabrikaları bittiğinde yine büyük bir istihdam sağlayacaklar. İlçemize yaptıkları yatırımlardan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Biz, sanayicilerimiz konusunda çok hassasız, ilçemizin menfaatleri doğrultusunda yapılan her türlü yatırıma açığız. İskefe Deri’nin yeni fabrikalarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.