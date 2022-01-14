Sanayicilerin sorunları görüşüldü



Haber: S. Özge Yücel

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında gerçekleştirilen SANTEK Toplantısına, Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Ömer Özyurt, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Sevinç Çamdoğan, Bolu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Gülen, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Temsilcisi Tolga Kaya, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve kurul üyeleri katıldı.

İlimizin sanayisine yönelik politikaları, stratejileri ve gündem maddelerini değerlendiren Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Güçlü ve büyüyen Türkiye yolunda devletimizin üretime vermiş olduğu desteklerle, üreticilerimize ve sanayicilerimize sağladığı imkanlarla üretim sektörümüz hızla büyümektedir. Bu büyümeyle paralel olarak ilimizin de hızla gelişen sanayisi ülke ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Elbette ki her atılım belli ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda ilimiz sanayisinin en önemli ihtiyacı da kalifiye eleman teminidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde Bolu OSB’de yapımı tamamlanan 40 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitime açılmasıyla teknik eleman ihtiyacı büyük oranda karşılanmış olacaktır. Ayrıca OSB, Üniversite ve Meslek Yüksekokul işbirliğinin sağlanması firmaların teknik eleman ihtiyacının karşılanması noktasında önem arz etmektedir. AR-GE merkezlerinin artırılarak üretimde ithal edilen teknolojik aksam’ın ülkemizde ve esasen İlimizde üretilebilmesi, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bunun İçin mücadele ediyoruz” dedi.

Toplantı; ilimizin, sanayi, ekonomi ve teknolojisine ilişkin kurul üyelerinin istişarelerde bulunmasıyla sona erdi.