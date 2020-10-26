Sanayide çalışmalar başladı

Haber: BMA

Yeniçağa ilçesinde sanayi sitesi esnafının sorunlarından bir tanesi olan yol konusunu, Belediye Başkanı Recayi Çağlar çözdü. Sanayi esnafından gelen talepleri değerlendiren Başkan Recayi Çağlar, asfalt çalışması için düğmeye bastı. Konu Eylül ayı başında ihaleye çıkarıldı. Başkan Çağlar, gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından sanayi sitesinde asfaltlamanın başladığını açıkladı.

Çağlar açıklamasında, “Esnafımıza Sanayi Sitesini tozdan, külden kurtaracağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzün gereği olarak Fen İşleri Müdürlüğümüzce asfalt ihalesine çıktık. Eylül ayı başında gerçekleştirilen ihalemiz sonrasında kış gelmeden Sanayi Sitemizi asfaltlama çalışmalarımıza ‘bismillah’ diyerek başladık. Sanayi esnafımıza, ilçemize hayırlı olsun” dedi.