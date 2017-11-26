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26 Kasım 2017 Pazar
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    • Sanayide görkemli açılış

    Bolu Küçük Sanayi Sitesi’nde ülkemizin birçok bölgesinde hizmet veren Dynobil Güvenli Expertiz Noktası, açılış yaptı.

    26 Kasım 2017 Pazar 11:17
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    Sanayide görkemli açılış

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Bolu Küçük Sanayi Sitesi geçtiğimiz Cumartesi günü görkemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Cemal Reşit Öztürk’ün girişimleri ile açılan Dynobil Güvenli Expertiz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, MHP Bolu İl Başkan Yardımcısı Cihan Başaran ve vatandaşların katılımları ile gerçekleşti. Açılışta özel bir TIR’ın içinde sergilenen kırmızı Ferrari ise dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

    Açılışta dua ve kurban kesiminin ardından kurdele kesimine geçildi. Kurdele kesimi esnasında Ağcan, “Dükkanımız Bolumuza hayırlı olsun” dedi. Kurdele kesimi sonrasında çalışanlar Ağcan’a, dükkanı gezdirdi.

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