Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Küçük Sanayi Sitesi geçtiğimiz Cumartesi günü görkemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Cemal Reşit Öztürk’ün girişimleri ile açılan Dynobil Güvenli Expertiz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, MHP Bolu İl Başkan Yardımcısı Cihan Başaran ve vatandaşların katılımları ile gerçekleşti. Açılışta özel bir TIR’ın içinde sergilenen kırmızı Ferrari ise dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Açılışta dua ve kurban kesiminin ardından kurdele kesimine geçildi. Kurdele kesimi esnasında Ağcan, “Dükkanımız Bolumuza hayırlı olsun” dedi. Kurdele kesimi sonrasında çalışanlar Ağcan’a, dükkanı gezdirdi.