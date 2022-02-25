“Sanayide Kadın Eli” projesi Bolu’da başlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Eğitim almış ancak istihdama katılmamış kadınlar, dezavantajlı kadınlar ve meslek lisesi, lise mezunu ve eğitimi devam eden gençlerin sanayi istihdamına kazandırılması amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından başlatılan “Sanayide Kadın Eli” projesinin bilgilendirme ve tanıtım toplantısı Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’in evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sameddin Gündüz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB Müdürü Mustafa Gülen, proje sahibi TOBB Kadın Girişimciler Kurulu adına Kurul Başkan Yardımcısı Günseli Özen ve Kurul Üyesi Fatma Aydoğdu ile TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve Kurul üyeleri katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’in Bolu’nun sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili sunumuyla başlayan toplantıda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen ve Kurul Üyesi Fatma Aydoğdu tarafından projenin amacı, hedef grupları, proje kapsamında yapılması planlanan çalışma ve faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca projenin İlimizde etkin işleyişi ve hedef gruplara azami fayda sağlaması adına görüş ve öneriler alınarak istişare edildi.

Toplantıya TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte evsahipliği yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu’ya gösterdikleri ilgiden dolayı TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’na teşekkür ederek, söz konusu projenin İlimizde sonuç odaklı biçimde yürütülebilmesi için kendilerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini ifade etti. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB’nin Kadın Girişimciler Kurulu’nda genel başkanlık görevini bu dönemde Türkiye’nin en önemli ve vizyoner iş kadınlarından olan hemşehrileri Nurten Öztürk’ün yaptığını belirten Ateş, Bolu’nun tarihi itibariyle de her dönemde kadın girişimciliğini genlerinde barındıran kentlerden birisi olduğunu söyledi. Kadınların bilgi, yetenek ve becerileriyle iş dünyasına ve ekonomiye kazandırılması konusuna büyük önem verdiklerini kaydeden Ateş, Bolu’da kanatlı hayvancılık, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon gibi sektörlerde kadın istihdamının yoğun olduğunu dile getirdi ve bu yelpazenin azami ölçüde genişletilmesinin önemine vurgu yaptı.

“Sanayide Kadın Eli” projesi, sektörün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda belirlenecek alanlarda kadınların mesleki eğitime tabi tutularak sertifika sahibi olmaları, saha ve sektör görüşmeleri, işbaşı eğitimleri gibi bir dizi faaliyeti kapsayacak.