“Sanayide Kadın Eli” projesi imzalandı

Haber: Ceylan Beykoz

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’in evsahipliğinde düzenlenen imza törenine Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB Müdürü Mustafa Gülen, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve protokol imzalanan firmaların sahipleri ve yöneticileri katıldı.

Eğitim almış ancak istihdama katılmamış, özellikle kırsalda yaşayan ve çalışmak isteyen kadınlar ve dezavantajlı kadınların sanayi istihdamına kazandırılması amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından başlatılan “Sanayide Kadın Eli” projesi ile ilgili bilgiler veren TSO Başkanı Türker Ateş, nüfus olarak eşit sayıda olan kadınların istihdamda da sayılarının artırılmasının önemine değinerek, projenin çıkış noktasını bu amacın oluşturduğunu söyledi. Proje kapsamında özellikle kırsaldaki kadınları istihdama kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Ateş, projenin ilk protokollerini Oda Üyesi 7 sanayi kuruluşuyla imzalayacaklarını belirterek, projeye katılarak destek veren firmalara teşekkür etti. Ateş, protokollerin sanayi sektöründeki diğer başka firmalarla da önümüzdeki süreçte devam edeceğini sözlerine ekledi.

TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ise projeyi hem İŞKUR aracılığıyla, hem de köy muhtarlarıyla yürütmeyi planladıklarını ifade ederek “Kadına ne kadar çok destek olursak ailesinde, çocuğuna daha güzel eğitim verecektir. Kadın varsa yarın var. Bu projede bize destek verdikleri için Oda Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve katılımcı firmalarımıza çok teşekkür ederiz.” dedi.

Konuşmaların sonrasında Başkan Türker Ateş ve TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ile Alsa Brode Ltd.Şti. firma sahibi Savaş Sakarya ve İK Yöneticisi Gülsemin Çelik, Appriva Tekstil İK Yöneticisi Fatma Çelik, İstanbul Teknik İnşaat A.Ş. Fabrika Müdürü Cemil Aytaç, Tansel Elektrik A.Ş. Mali İşler ve İK Yöneticisi Atilla Yılmaz, Tunçay Kontrplak Ltd.Şti. firma sahibi Şura Öztunçay ve Muhasebe Müdürü Mustafa Gedik, Akman Kontrplak firma sahipleri Ziya Akman ve Sena Akman ile Ermak Elektrik Makinaları A.Ş. firma sahibi Bahadır Yüce ve İK Yöneticisi Seren Erdost’un katılımıyla firma işbirliği protokolleri imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022, 12:20