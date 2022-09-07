Sanayideki ağaçlar güvenlik için budanmış

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Sanayi Sitesi içinde bulunan, 11 numaralı büfeye bitişik, Bolu Merkez Sanayi Sitesi Dayanışma ve Geliştirme Derneği’ne ait olan bahçedeki ağaçların budanma tartışmalarına son noktayı Dernek Başkanı Erol Arslan koydu.

AMAÇ DÜZEN, TEMİZLİK VE GÜVENLİK

Kendiliğinden biten ve gürleşmiş ağaçların bahçe içerisini görmeye engel olduğunu, bu ağaç dallarının güvenlik görevlilerine devriye esnasında kör nokta oluşturduğunu dile getiren Bolu Merkez Sanayi Sitesi Dayanışma ve Geliştirme Derneği Başkanı Erol Arslan, “Sanayi sitesi içerisinde oluşan bu güvenlik zafiyeti nedeniyle tüm esnafımız risk altındaydı. Öte yandan bu ağaç dalları, sanayi içerisinde kötü bir görüntüye de yol açıyordu. Hem daha güvenli bir alan hem de temiz, düzenli bir yaşam alanı oluşturmak adına, bahçe içerisinde bulunan ağaçların alt dallarında budama yapıldı” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR AĞACA ZARAR VERİLMEDİ

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hem uygulamanın yapıldığı gün hem de dün sabah bahçeye giderek herhangi bir zarar olmadığını belgelediğini açıklayan Arslan, “Biz tüm süreci takip ettik. Bizim yönetimlerimiz tarafından veya Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, hiçbir ağaca (özellikle meyve ağaçlarına) zarar verilmeden bir temizlik yapıldığını şu anda beyan ediyorum. Bunlar oradaki görüntülerle de sabittir. Dayanışma derneği yönetimimizdeki arkadaşlarımızla beraber oradaki temizlik ve budama yapılmasıyla alakalı derneğimiz yasal anlamda kiracısı Münevver Sağlamer’i ziyaret ettik. Kendisine bu bilgilendirmeyi biz yaptık.”

AĞAÇ DEĞİL ONUN BİR DALINI BİLE ZAYİ ETMEYİZ

Bahçedeki düzenin sağlanması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta ekipleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Arslan, “Ağaç değil, onun bir dalını bile kesmeyiz veya zayi etmeyiz. Bizim iddia edildiği gibi bir eylemin içinde olmadığımızı bütün kamuoyu biliyor” ifadelerini kullandı.

BAHÇE SANAYİ SİTESİ YÖNETİMİNE AİT

Ağaçlara zarar verildiği iddialarına yanıt veren Arslan, “Dernek mülkiyetimizde olan büfemizin yanında sanayimizin ortak kullanım alanı olan yeşil alanımız var. Çevrenin etrafında bulunan bir takım ağaçlarla, yeşil alanın içi tam olarak görülemiyordu. Buraya gelen misafirlerimiz ve sanayi esnafımız da bu görüntüden rahatsız olduğu için bahçe içerisindeki ağaçların alt dallarında budama yapılmasını, bahçe içerisinde tertip ve düzenin sağlanmasını talep ettiler. Biz de sanayi sitesi yönetimimiz ve dernek yönetimi ile Bolu Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduk. Budama işlemi de geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı” dedi.

HEM SANAYİMİZ KAZANSIN HEM ESNAFIMIZ KAZANSIN

Herhangi bir kötü niyetlerinin olmadığını, temizlik olsun, güzellik olsun diye ağaçları budadıklarını belirten Bolu Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Sami Güneş, “Biz ağaçlara zarar vermek isteseydik, sanayi sitemiz içindeki 09 Kebap lokantasının bahçesinde bulunan ağaçları keserdik. Ancak biz, oradaki ağaçları yapı ile birleştirerek iki ağacı korumuş olduk” dedi.

NE OLMUŞTU?

11 numaralı büfenin işletmecisi olan Musa Sağlamer, 25 senedir büfesinin arkasındaki alana kendisinin baktığını ve alanı güzelleştirdiğini, Sami Güneş ve Erol Aslan’ın kendilerinden izin almadan belediye ekiplerine haber verip ağaçları kestiğini iddia etmişti.