HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Valiliği toplantı salonunda Vali Aydın Varuş, OHAL Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Alay Komutanı İsmail Güzel ve Emniyet Müdürü İbrahim Özel’in katılımıyla, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak halk oylamasına ilişkin güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Sandık ve seçmen sayıları ile ilgili bilgiler veren Vali Aydın Baruş, “595 sandık alanı ve 932 sandıkta toplam 221 bin 297 seçmen oy kullanacaktır. Halkoylaması oy verme günü öncesi, halkoylaması günü ve sonrasında, seçim mevzuatı, ilgili genelge ve emirler ile Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları doğrultusunda, halkoylamasının güvenli ortam içerisinde gerçekleştirilmesi, halk iradesinin sandığa eksiksiz ve doğru bir şekilde yansımasını sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Seçim Harekât Merkezleri ile Bolu Valiliği bünyesinde İl Seçim Koordinasyon Merkezleri ve 8 İlçe Kaymakamlığı’nda İlçe Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturulmuştur. Ayrıca halkoylaması günü meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere müdahale etmek üzere; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Grup Hazır Kuvvet bünyesinde 226 Polis, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 3 Grup Hazır Kıta Timi bünyesinde 53 Jandarma görev yapacaktır” dedi.

Sandık alanlarına ulaşım kolaylaştırılacak

Belediyeler ve köy muhtarlıkları tarafından vatandaşların sandık alanlarına ulaşımlarını kolaylaştıracak her türlü imkân ve vasıtanın temin edileceğini belirten Baruş, “Evde sağlık hizmeti alan ya da engelli olup sandığa gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın sandıklara ulaşımlarının sağlanması ve oy kullanımı bitiminde tekrar evlerine götürülmesi için ilimiz genelinde 18 araç ve 49 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın veya yakınlarının 112 Acil ve 444 38 33 nolu telefonları halkoylaması gününden önce veya oy verme günü arayarak talepte bulunmaları yeterlidir” şeklinde konuştu.

İLÇELERDE OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI

Merkez İlçede; 432 sandıkta 139.317 seçmen,

Dörtdivan İlçesinde; 34 sandıkta 5.262 seçmen,

Gerede İlçesinde; 137 sandıkta 25.155 seçmen,

Göynük İlçesinde; 76 sandıkta 12.057 seçmen,

Kıbrıscık İlçesinde; 26 sandıkta 2.689 seçmen,

Mengen İlçesinde; 74 sandıkta 11.138 seçmen,

Mudurnu İlçesinde; 89 sandıkta 15.259 seçmen,

Seben İlçesinde; 38 sandıkta 4.557 seçmen,

Yeniçağa İlçesinde; 26 sandıkta 5.863 seçmen oy kullanacaktır.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarih ve 76 sayılı kararıyla, İlimizde 16 Nisan 2017 Pazar Günü oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08:00-17:00 olarak belirlenmiştir. Halkoylamasının güvenli ve demokratik bir ortamda gerçekleşmesi için, 298 sayılı Kanunda belirtilen aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Halkoylaması öncesi ve sırasında, her ne surette olursa olsun vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını zedeleyebilecek hareketlere meydan verilmeyecek, bu tür girişimleri yapanlar hakkında derhal gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

16 Nisan Pazar Günü, umumi eğlence yerleri (kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi) oy verme süresince kapalı tutulacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecektir.

16 Nisan Pazar Günü sabah saat 06:00’dan gece saat 24:00’e kadar her ne suretle olursa olsun içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi yasaktır.

16 Nisan Pazar Günü, sabah saat 06:00’dan gece saat 24:00’e kadar emniyet ve asayişi korumakla görevli olanların dışında ruhsatlı dahi olsa silah taşınmasına izin verilmeyecektir.

16 Nisan Pazar Günü, halkoylamasının güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtası gibi görevliler dâhil olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyan kimselerin sandık alanına girmesine müsaade edilmeyecektir.

16 Nisan Pazar Günü, sandıkların bulunduğu okul bahçelerine seyyar satıcı veya araç girişine müsaade edilmeyecek, oy verme işlemini tamamlayan şahısların okul bahçesinde toplu olarak beklemelerine izin verilmeyecek ve oyunu veren vatandaşların alan dışına çıkması sağlanacaktır.

Sandık alanında ve sandık çevresinde;

Sandık alanında ve sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile halkoylamasının güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden başka kimsenin bulunmasına müsaade edilmeyecektir.

Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı üzerine gelen güvenlik güçlerinden başka kimsenin bulunmasına izin verilmeyecektir.

Siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kişiler ile temsilciler seçim kurullarınca önceden kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabileceklerdir.

Medya mensupları, sandık alanı ve çevresinde sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü ve bilgi elde etmekte serbesttirler.