Sandıklara sahip çıkacağız

Haber: Aysun Beykoz

sandık güvenliği eğitimini veren bolu merkez ilçe teşkilatlar ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı recep yıldız yaptığı açıklamada; 31 mart seçimleri,ülkemizdeki mahalli idarelerin yeniden şekilleneceği, şehirlerimizin düzgün, dürüst, insanlarımızın tamamını kucaklayacak ve hizmeti insan ayrımı yapmadan her noktaya götürecek iyi insanlara teslim edileceği zaman olacaktır.

Biz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz, ülkemizin bazı yerlerinde millet ittifakı ile birlikte ortak adaylarla, bazı yerlerinde de iyi parti olarak kendi adaylarımızla milletin hizmetine talibiz. bolu ilimizde de belediye başkanlığında ortak adayımız tanju özcan beyi destekliyoruz. inşallah 31 marttan sonra bolu halkımız yeni bir ekip ve iyi belediyecilikle tanışacaktır. bununla birlikte il genel meclisinde iyi parti olarak kendi adaylarımızla seçime girmekteyiz. seçimlerin doğru, adil ve yasalara uygun şekilde yapılması ve halkımızın kararına saygı duyulması temennimizdir. demokrasinin gereği oy kullanacak seçmenlerimizin oylarına sahip çıkmak ve hiç bir şaibeye meydan bırakmadan sandığa yansımasını sağlamak bizlerin görevi olacaktır. iyi parti olarak bütün seçim bölgelerindeki sandıklarda görevlendirdiğimiz sandık görevlisi, müşahit ve okul sorumlusu arkadaşlarımızla sandıklara ve seçmenimizin oylarına sahip çıkacağız. hangi siyasi partiden olursa olsun sandık kurullarında yasalara aykırı bir uygulamaya asla izin vermeyeceğiz. 31 mart seçimlerimizin bolu’muza, büyük türk milletine ve milletimizin bağrından doğan iyi partimize hayırlı olmasını diliyorum ‘’ dedi.