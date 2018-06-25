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25 Haziran 2018 Pazartesi
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    • Sandıkları sonuna kadar korudular

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün ve Jandarma’nın tüm birimleri 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 48 saat görev yaparken, sandıkların güvenliği için canla başla çalışıp, tam not aldılar.

    25 Haziran 2018 Pazartesi 14:54
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    Sandıkları sonuna kadar korudular

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Türkiye genelinde sandık güvenliği açısından tüm emniyet ve jandarma birimleri 48 saat boyunca görevlerini sürdürürken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri görevlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. 24 Haziran Pazar günü sandıkların açılmasından saatler öncesinde sandıkların bulunduğu bölgelerde ve çevresinde kuş uçurmayan polis ve jandarma, hiçbir olaya mahal vermedi.

    Bolu’da 221 bin 237 seçmenin sandık başına gitmesinin öncesinden tedbirlerini had safhaya çıkartan ve kırmızı alarma geçen Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma personeli sandıklarda büyük başarı gösterdiler. 932 sandık da görev yapan polis ve jandarma , seçimlerin olaysız bir şekilde görev yapması taktirle karşılandı. Sadece sandık başlarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri değil şehrin bir çok bölgesinde görev yapan kanun adamları, kurallara uymayan bazı cafe ve tekel bayilerine de yasal işlem yaptılar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü’nün, Jandarma’nın

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